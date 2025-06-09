Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, ABD kampını Meksika maçını da kazanarak iyi bitirmeyi hedeflediklerini ve ardından eylül ayındaki 2026 Dünya Kupası elemlerine odaklanmak istediklerini söyledi.

"Bu maçı bizim için sezonun son maçı gibi düşünmemiz gerekiyor." diyerek değerlendirmelerine başlayan Montella, "ABD’ye sezon sonunda olan futbolcularımızla geldik onlar ise sezon ortasını yaşıyorlar. Yarınki rakibimiz zorlu, son Concacaf’ı kazandılar. Yarın iyi bir rakip karşımızda, bu dönemi iyi bitirmek istiyoruz çünkü sonrasında tamamen eylüle konsantre olmak istiyoruz. Eylül bizim için çok önemli, grubu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Meksika güçlü takım, son Dünya Kupası’nı saymazsak 90’dan bu yana büyük turnuvalara katılan bir ekip. FIFA sıralamasında 17. sırada, Concacaf’ı kazandılar. Hocaları çok deneyimli, 25 yıl sonra tekrar karşımda bulmak şaşırtıcı olacak. Forvetleri takımla uyumlu. Son maçımıza nazaran daha iyisini yapmamız gerekiyor. En iyi şekilde sonuç almak ve performansımızı göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, "Yarın kadroda değişiklikler görecek miyiz?" sorusunu, "Hazırlık maçlarını genel olarak kendimizi geliştirmek için yapıyoruz. Gençlerimiz de var, son maçta iki oyuncumuz ilk defa forma giymişti bu maçta da belki ilk kez forma giyecek futbolcularımız olacak. Genel olarak çok fazla değişiklik yapılmaması gerektiğini düşünüyorum, dengeli yapılmalı, bir oyun kurgusu varsa onun üzerinden geliştirip herkesi değerlendirmenin çok daha iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

“Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle ABD maçında forma giyemedi. Son durumu nedir? Yarın takımda eksik isim olacak mı?” sorusuna ise Montella, “Ahmed kesin dönüş yaptı antrenmanlara katıldı, sadece çözmemiz gereken Eren var sezon sonu olduğu için son maçı da çok iyi bitiremedi fiziksel olarak. Diğer futbolcuları da değerlendirmemiz gerekiyor, sezon sonu olduğu için hiçbir futbolcumu riske atmak istemiyorum, onların sağlığı benim için çok önemli." yanıtını verdi.

“Tüm milli maçlarımıza final gibi hazırlanıyorum”

Montella, tüm milli maçlara final gibi hazırlandığını söyledi. Meksika maçının da kendisi için "final" olduğunu anlatan Montella, "Tüm milli maçlarımıza final gibi hazırlanıyorum. Bu maçlar beni duygusal anlamda uzun süre etkiliyor. Tatile iyi girmek istiyorum en iyi şekilde sonuç almak istiyorum. Meksika maçını farklı bir test olarak görüyoruz ama dediğim gibi final gibi yaşıyorum." diye konuştu.

“13 Haziran 2002 tarihinde Dünya Kupası’nda sizin asistinizle Del Piero golü attı ve Meksika’yı yendiniz. Meksika’nın o günkü teknik direktörü bugün de Meksika’nın başında. O günü detaylı anlatabilir misiniz?” sorusuna ilişkin ise Montella, şu cevabı verdi:

“Unutmuş olduğum bir anıyı canlandırdın, o gün o maçta turu geçmiştik, biliyorduk başaracağımızı. Hatta garip bir şekilde asisti ben yaptım Del Piero’ya, tam tersi olması gerekirken, o günden sonra turu geçemememiz Kore’ye mağlup olmamız bizi çok üzmüştü. Kadromuz çok iyiydi, Del Piero, Vieri, Inzaghi, Totti, Cannavaro, Maldini, Nesta… Dünya Kupası’nı kazanabileceğimizden çok ümitliydik. O Dünya Kupası bizim için çok acı bir hatıra olarak kaldı."



