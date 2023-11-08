Vincenzo Montella: 'Arda Güler bizim geleceğimiz'
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid'de forma giyen genç oyuncu Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Montella, 'Arda Güler bizim geleceğimiz' dedi.
Real Madrid'in antrenman tesislerini ziyaret eden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanyol devinde forma giyen milli yıldız Arda Güler hakkında konuştu.
İtalyan basınından Sky Sport'a konuşan Montella, "Sakatlıkları konusunda endişeli değilim, Arda Güler bizim geleceğimiz. Parlak bir geleceği olacağına eminim, mükemmel bir yetenek. Bu yüzden onu Madrid'de ziyaret etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.
Real Madrid antrenmanını ziyaret eden Montella, Carlo Ancelotti ile fikir alışverişinde bulunmuş ve Arda Güler hakkında bilgi almıştı. Montella, antrenman sonrasında ise Arda Güler ile bir araya gelmişti.
TFF'den yapılan açıklamada; Vincenzo Montella'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid - Braga maçını tribünden izleyeceği ve hem Arda Güler'i hem de Braga forması giyen Serdar Saatçı'yı takip edeceği kaydedildi.
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