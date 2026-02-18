Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vincenzo Montella'dan İrfan Can Kahveci sözleri: 'Ona karşı bir hassasiyetim var'

Vincenzo Montella'dan İrfan Can Kahveci sözleri: 'Ona karşı bir hassasiyetim var'

18.02.2026 18:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Vincenzo Montella'dan İrfan Can Kahveci sözleri: 'Ona karşı bir hassasiyetim var'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın mensuplarına konuştu. İtalyan hoca, milli takımın Dünya Kupası'na gitme ihtimali hakkında görüşlerini aktarırken Kasımpaşa'da forma giyen İrfan Can Kahveci'ye de değindi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Çok önemli bir takıma sahibiz ve bir hoca olarak, kısa süre olsa bile Milli Takım’a geldiğimde oyuncuları mutlu görmek beni çok gururlandırıyor. Bu takım ruhuyla devam etmek istiyoruz."

"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

"Uluslar Ligi A seviyesinde mücadele edeceğimiz için gururluyuz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şu anki odak noktamız tamamen mart ayındaki play-off maçlarımız, o yüzden öncelikli hedefimiz Dünya Kupası. Mircea Lucescu için geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kendisiyle özel bir ilişkimiz var; çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir hoca. Romanya maçında yetenekli bir kadroya karşı oynayacağız. Ancak mart ayına yüzde 100 hazır gelmemiz gerekiyor ve en iyisini yapabilecek durumda olacağız."

"Her şey, önemli bir futbolcu grubuna sahip olduğunuz zaman başlar. Biz çok önemli bir takıma sahibiz; bunun altını çizmek istiyorum. Biz teknik ekip olarak oyuncu kalitesini değerlendiriyoruz ama futbolcunun karakteri de çok önemli. Bu ruhu oluşturmak bizim için çok önemliydi."

İRFAN CAN KAHVECİ SÖZLERİ

"İrfan Can Kahveci'ye karşı bir hassasiyetim var. Fenerbahçe'de oynamadığı dönemde de A Milli Takım’a çağırarak herkese bir mesaj verdim. Geldiğimiz günden beri takıma büyük katkılar sağlayan bir futbolcu oldu. Oynadığı ve oynamadığı dönemlerde her zaman örnek bir karakter sergiledi."

İlgili Konular: #a milli futbol takımı #Vincenzo Montella #irfan can kahveci

İlgili Haberler

Galatasaray'ın Juventus'u ezdiği maçta TRT'den 'yayın' skandalı: Nedeni ortaya çıktı
Galatasaray'ın Juventus'u ezdiği maçta TRT'den 'yayın' skandalı: Nedeni ortaya çıktı Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçında TRT yayınında yaşanan teknik aksaklık izleyicileri çileden çıkardı. Dakikalarca donan ekran ve kaybolan skor bilgisinin yanı sıra 4. hakemin arkasından verilen yayın tepki çekti. Yayındaki aksaklığın nedeni ortaya çıktı.
Galatasaray maçı sonrası Juventuslu oyuncuya ırkçı mesaj!
Galatasaray maçı sonrası Juventuslu oyuncuya ırkçı mesaj! Juventus'un İngiliz oyuncusu Lloyd Kelly, 5-2 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası ırkçı mesajlar aldığını duyurdu.
Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'dan flaş karar!
Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'dan flaş karar! Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi Guilherme kadro dışı bırakıldı ve kaptanlığı alındı.