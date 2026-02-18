Galatasaray maçı sonrası Juventuslu oyuncuya ırkçı mesaj!

Juventus'un Galatasaray karşısında aldığı ağır yenilginin ardından savunma oyuncusu Lloyd Kelly, bu kez saha dışındaki çirkin saldırıyla gündeme geldi.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçta son 74. dakikada Noa Lang'ın ve 86. dakikada Sacha Boey'in golünde hata yapan Juventus'ta Kelly için gece adeta kabusla sonuçlandı. Ancak İngiliz futbolcu için asıl sarsıcı gelişme maç sonrasında yaşandı.

KELLY'YE IRKÇI MESAJ

Sosyal medyada ırkçı hakaretlere maruz kalan Kelly, kendisine yapılan "Hayvanat bahçesine geri dön" şeklindeki mesajı Instagram hikâyesinde paylaşarak tepki gösterdi.

Kelly paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eleştiriler hayatın ve sporun bir parçası, bunu her zaman kabul ettim. Herkesin kendi fikrine hakkı var. Ama bunu kabul etmeyeceğim. Sözlerin ve eylemlerin bir anlamı vardır ve sonuçları da olur."