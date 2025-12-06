Vincenzo Montella'dan kura yorumu: 'Hayalimiz tüm halkımızla aynı'

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran 2026 - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye, mart ayındaki play-off'ları geçmesi halinde turnuvada D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"MART AYINDA EN ÖNEMLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamada, kurayı beğendiğini dile getiren Montella, "Odağımız mart ayında oynayacağımız play-off maçları. Dünya Kupası'na 24 yıldır katılamıyoruz ve şimdi gerçekten çok yakınız. Mart ayında en önemli adımları atacağız. Hayalimiz tüm halkımızla aynı, uzun zaman sonra Dünya Kupası'nda yer almak istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.