Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vincenzo Montella'dan tarihi maçını ardından dikkat çeken açıklama: 'Bu tarz karşılaşmalardan sonra...'

Vincenzo Montella'dan tarihi maçını ardından dikkat çeken açıklama: 'Bu tarz karşılaşmalardan sonra...'

8.09.2025 00:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Vincenzo Montella'dan tarihi maçını ardından dikkat çeken açıklama: 'Bu tarz karşılaşmalardan sonra...'

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'ya 6-0 yenildi. Teknik direktör Vincenzo Montella, İspanya hezimetini değerlendirdi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Konya'da İspanya'ya 6-0 yenildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Montella açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız ve seyircilerimiz için üzgünüz. Ben de çok üzgünüm bu sonuç için. İlk başta biz birkaç fırsat yakaladık, gole çeviremedik. Rakip iki kere geldi ve gol attı."

"ZAMANLA İNANCINI DA KAYBEDİYORSUN"

"Zamanla inancını da kaybediyorsun böyle olunca. Bu sefer bu maç ortaya çıktı. Bu istediğimiz bir şey değil. Gelişen ve gelişmeye açık bir kadromuz var. Akıllı davranırsak, bu maçtan gerekli dersleri alırız."

"DEMORALİZE OLMAMAMIZ GEREKİYOR"

"Maça bakınca, taktiksel olarak gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız. Futbolcularımız, duygusal anlamda sorumluluk hissettiği için performanslarının altında kaldı. Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Bu taktiksel değildir. Demoralize olmamamız gerekiyor."

"BİRLİK OLARAK ÇIKACAĞIZ"

"Bu tarz maçlardan sonra biz birçok kez gösterdik, performansımızla gösterdik. Bu maç bizim için çok büyük bir ders olacak. Birlik olarak çıkacağız. Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum."

İlgili Konular: #İspanya #Vincenzo Montella #A Milli Takım

İlgili Haberler

Belçika'dan Kazakistan karşısında rahat galibiyet!
Belçika'dan Kazakistan karşısında rahat galibiyet! Dünya Kupası Elemeleri'nde Belçika, sahasında Kazakistan'ı 6-0 mağlup etti.
Yunanistan, İsrail'i Giannis ile yıktı!
Yunanistan, İsrail'i Giannis ile yıktı! EuroBasket 2025 son 16 turunda Yunanistan, İsrail'i 84-79 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
Almanya'dan Dünya Kupası Elemeleri'inde ilk galibiyet!
Almanya'dan Dünya Kupası Elemeleri'inde ilk galibiyet! Dünya Kupası Elemeleri'nde Almanya, sahasında Kuzey İrlanda'yı 3-1 mağlup etti.