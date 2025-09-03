Vincenzo Montella: Gürcistan maçı kuşkusuz benim açımdan en önemli maçımız

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Merih Demiral ile açıklamalarda bulundu.

Zorlu maça hazır olduklarını belirten Montella, "Gürcistan saygı duyduğumuz bir milli takım, son yıllarda çok gelişen bir milli takım var. Avrupa Şampiyonası'nda da bizler gibi milletini gururlandıran bir takım var. Zorlu bir maç olacağını biliyorum ama biz hazırız, iyi çalıştık. İstediğimiz sonucu almak için sahaya çıktığımızda elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Montella, Gürcü bir basın mensubunun, "Arda Güler'e hangi pozisyonda görev vereceksiniz?" sorusunu, "Arda'nın bu sene tüm maçlarını izledim. Sadece orta sahada oynadığını görmedim, forvet arkası, orta sahada farklı pozisyonlarda da gördük. Öyle bir futbolcu ki tüm alanları görebilen ve her yerde oynayabilen bir futbolcu. Her maçın bir hikayesi vardır, kendi kulübünde oynarken etrafında oynayan takım arkadaşlarının özelliklerine bakarak karar veriyorlar. O yüzden farklı pozisyonlarda oynama yeteneğine de sahip." şeklinde yanıtladı.

İtalyan teknik adam, "Milli takımdaki birçok oyuncu, kulüp takımlarını değiştirdi. Oyuncuların motivasyonu nasıl?" sorusuna, "Bu bizim elimizde olan bir şey değil, geniş bir takvimde baktığınızda böyle bir döneme denk geldik. Birçok futbolcu takım değiştirdi. Büyük futbolcular bu tarz şeylerden etkilenmez, futbolcularımız buraya geldikleri andan itibaren bize ruhen, kalben, fiziken burada olmak istediklerini kanıtladılar. Herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Montella, hücum oyuncularının formda olduğunun hatırlatılması üzerine, "Rekabet her zaman pozitif etkiler, en yüksek hedefleriniz için rekabet ediyorsunuz. Nerede endişelenebilirsiniz, elinizde formda oyuncular yoksa endişelenebilirsiniz. Bu takımın değerini yansıtıyor. Bir takımın değeri sonradan oyuna giren ve katkı sağlayabilecek futbolculardan oluşur. Bütün futbolcuların birlikte hareket edip sonradan oyuna girenler maçı değiştirebilecek kapasitedeyse endişe duymaya gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan teknik adam, "Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol 'Türkiye maçı gruptaki ilk ama en önemli maçımız.' ifadesini kullandı. Siz de aynı şekilde mi düşünüyorsunuz?" sorusunu, "Kuşkusuz benim açımdan en önemli maçımız. Avrupa Şampiyonası'nda da bunu dile getirmiştim, çok zorlu bir rakip olduğunu söylemiştim, biz hariç hemen hemen herkes alttan alıyordu. Ne kadar önemli bir rakip olduğunu biliyoruz, ona göre hazırlık yaptık. İstediğimiz sonucu almak için sahada olacağız." şeklinde yanıtladı.

Statta yarın coşkulu bir atmosfer olacağını bildiklerini söyleyen Montella, "Bu statta sıcak bir atmosfer olacağını hepimiz biliyoruz, ekibimizden gelenler de maçları izlemişlerdi. Her maçın hikayesi farklıdır, belki Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi belki farklı oynayacaklar tüm varyasyonlara göre hazırlığımızı yaptık. Yarın istediğimiz sonucu almak için sahada olacağız." ifadelerini kullandı.