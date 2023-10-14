Vincenzo Montella, İtalyan basınında: 'Göz kamaştırdı'

Yayınlanma: 14.10.2023 - 12:59

Güncelleme: 14.10.2023 - 12:59

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında Türkiye’nin deplasmanda Hırvatistan'ın 1-0 mağlup etmesi, A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın ülkesinde de yankı yarattı.

Çizme basını mücadeleyi İtalyan çalıştırıcı üzerinden değerlendirirken şu yorumlar yapıldı:

La Gazzetta dello Sport: "Vincenzo Montella’nın Türkiye ile süper çıkışı. İtalyan teknik adam ilk maçta göz kamaştırdı."

Tuttosport: "Türkiye Hırvatistan‘ı yendi, Montella iyi başladı. Kenan Yıldız milli formayla ilk çıkışını yaptı ve zafer kazandı."

Corriere dello Sport: "Türkiye ve Montella için daha iyi bir başlangıç olamazdı. Türkler muhteşem bir oyunla Hırvatistan’ı sahadan sildi."

Corriere dello Sport gazetesi karşılaşmayı hakem üzerinden de değerlendirerek, UEFA Avrupa Ligi’nde geçen sezon Roma-Sevilla müsabakasını yöneten ve o maçta İtalyanların tepkisini çeken İngiliz hakem Anthony Taylor’ın dünkü Hırvatistan-Türkiye maçında düdük çaldığı belirtildi.

İngiliz hakemin 90+1. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Hırvatistan lehine penaltı kararı verdiğine dikkati çeken gazete, "İlginç biçimde İngiliz hakem eski bir Roma oyuncusu olan Montella’ya karşı da hata yapmak üzereydi. Montella'yı VAR kurtardı" yorumunu yaptı.