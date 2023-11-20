Vincenzo Montella: 'Lider geldik, lider dönmek istiyoruz'

Yayınlanma: 20.11.2023 - 21:12

Güncelleme: 20.11.2023 - 21:16

A Milli Takım, 21 Kasım günü EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile karşılaşacak.

Mücadele öncesinde A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Vincenzo Montella; "Lider olarak geldik, lider olarak dönmek istiyoruz. Rakibimizin kendi evinde çok güçlü olduğunu biliyoruz ama buraya hazırlıklı geldik. İlk defa lider olarak tamamlamak istiyoruz. Futbolda hiçbir şey kesin değildir ama biz kendi maçımıza odaklanacağız. Hırvatistan maçına bakmayacağız" dedi.

"HEPSİ İLK 11 OYNAYABİLECEK DURUMDA"

Montella sözlerinin devamında; "Biz kadroyu çağırırken 29 futbolcu çağırdık. Buraya çağrılan bütün oyuncular ilk 11'de oynayabilecek durumda. Farklı bir strateji olabilir bizim adımıza Galler'e karşı. Daha önce 2 yıl Türkiye'de çalışmıştım. Bu milli takımın oyuncularına inandığım için görev almak istedim" ifadelerini kullandı.

"KENAN'IN BÜYÜK POTANSİYELİ VAR"

Kenan Yıldız hakkında konuşan Montella; "Kenan'ın büyük potansiyeli var. Şimdiden itibaren herkesin beklentisi daha yüksek olacak. İlk günden beri beni heyecanlandıran bir oyuncu. Böyle oynaması da bizim için sevindirici" dedi.

Vincenzo Montella; "Yaş ortalamamız belki çok genç olabilir ama doğru bir karışımla daha iyi olabiliriz. Bizim milli takımda yaşça büyük örnek alınabilecek isimler de var" açıklamasında bulundu.