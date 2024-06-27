Vincenzo Montella'dan Avusturya sözleri: 'Rövanş ruhuna sahip...'
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2-1 kazanılan Çekya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Euro 2024 F Grubu son maçında A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle Çekya'yı 2-1 yendi. Ay yıldızlılar 6 puanla son 16'ya yükseldi. A Milli Takım, 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak.
Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, galibiyeti değerlendirdi.
"Milletimiz için çok mutluyum, futbolcularımız için, halkımız için çok mutluyum. Gereksiz baskı yaratıldı takımın üstünde. Çekya'nın golünün verilmemesi gerekiyordu. Belki de turu geçen en genç takım biziz. Hem ailelerimiz hem bizi sevenler için çok mutluyuz. Avusturya'yı daha önce deneyimledik. En iyi şekilde maça hazırlanacağız. Bundan sonra farklı bir turnuva başlıyor. Avusturya'yı istiyorduk. Herkesin rövanş ruhuna sahip olduğunu görmek güzel. Bu bende de var. Ancak kim gelirse gelsin fark etmez. Barış Alper Yılmaz çok iyi maç oynadı. Sonuna kadar mücadele etmeyen bir oyuncu bulamazsınız."
Spor Haberleri
- Vincenzo Montella'dan Avusturya sözleri
- Çek bir 2. tur
- Mert Müldür: ''Hakeme rağmen kazandık''
- İsmail Yüksek: Hak ettiğimizi yaşıyoruz
- Barış Alper Yılmaz: 'Bu jenerasyon çok iyi'
- Tüpraş Stadyumu'nda yangın çıktı
- Merih Demiral: Emin adımlarla devam edeceğiz
- Cenk Tosun: Bu daha başlangıç
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- Vatandaşlar maç için meydanlara aktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cemaatten daire başkanlığına...
- Asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
- 1128 yıl hapis cezası alıp nasıl tahliye olursunuz?
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- Can Kıraç hayatını kaybetti
- Bu karar araç fiyatlarını etkileyecek!
- İstismar edilen çocuğun babası konuştu
- Erdoğan ve muhabir arasında ilginç diyalog
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- HSK üyesine ‘büyü’ yaptırmış