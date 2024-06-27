Vincenzo Montella'dan Avusturya sözleri: 'Rövanş ruhuna sahip...'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2-1 kazanılan Çekya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 00:53
Vincenzo Montella'dan Avusturya sözleri: 'Rövanş ruhuna sahip...'
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Euro 2024 F Grubu son maçında A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle Çekya'yı 2-1 yendi. Ay yıldızlılar 6 puanla son 16'ya yükseldi. A Milli Takım, 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak.

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, galibiyeti değerlendirdi.

"Milletimiz için çok mutluyum, futbolcularımız için, halkımız için çok mutluyum. Gereksiz baskı yaratıldı takımın üstünde. Çekya'nın golünün verilmemesi gerekiyordu. Belki de turu geçen en genç takım biziz. Hem ailelerimiz hem bizi sevenler için çok mutluyuz. Avusturya'yı daha önce deneyimledik. En iyi şekilde maça hazırlanacağız. Bundan sonra farklı bir turnuva başlıyor. Avusturya'yı istiyorduk. Herkesin rövanş ruhuna sahip olduğunu görmek güzel. Bu bende de var. Ancak kim gelirse gelsin fark etmez. Barış Alper Yılmaz çok iyi maç oynadı. Sonuna kadar mücadele etmeyen bir oyuncu bulamazsınız."


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