A Milli Takımımızın rakibi belli oldu: İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
EURO 2024'te grup aşamasındaki maçların tamamlanmasıyla son 16 eşleşmeleri belli oldu. A Milli Takım, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti.
Büyük bir heyecana sahne olan EURO 2024 grup etabında tüm maçlar tamamlandı. 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört üçüncü son 16 turuna yükseldi.
A MİLLİ TAKIM'IN RAKİBİ AVUSTURYA
EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile rakip olan A Milli Takım, grubunu 6 puanla 2. sırada tamamladı. Grubundaki ilk maçında Grücistan'ı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, Portekiz'e ise 3-0 mağlup oldu. Kritik Çekya karşılaşmasından galibiyetle ayrılan A Milli Takım, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti. Avusturya-Türkiye maçı 2 Temmuz Salı günü saat 22:00'de oynanacak.
EURO 2024'TE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
6 grupta ilk 2'ye giren takımlar ve en iyi dört üçüncünün son 16 turuna yükseldiği EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Avusturya-Türkiye (2 Temmuz/22:00)
İspanya-Gürcistan (30 Haziran/22:00)
Almanya-Danimarka (29 Haziran/22:00)
Fransa-Belçika (1 Temmuz/19:00)
İsviçre-İtalya (29 Haziran/19:00)
Portekiz-Slovenya (1 Temmuz/22:00)
Romanya-Hollanda (2 Temmuz/19:00)
İngiltere-Slovakya (30 Haziran/19:00)
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