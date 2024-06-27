A Milli Takımımızın rakibi belli oldu: İşte EURO 2024'teki eşleşmeler

Yayınlanma: 27.06.2024 - 00:15

Güncelleme: 27.06.2024 - 00:15

Büyük bir heyecana sahne olan EURO 2024 grup etabında tüm maçlar tamamlandı. 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört üçüncü son 16 turuna yükseldi.

A MİLLİ TAKIM'IN RAKİBİ AVUSTURYA

EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile rakip olan A Milli Takım, grubunu 6 puanla 2. sırada tamamladı. Grubundaki ilk maçında Grücistan'ı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, Portekiz'e ise 3-0 mağlup oldu. Kritik Çekya karşılaşmasından galibiyetle ayrılan A Milli Takım, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti. Avusturya-Türkiye maçı 2 Temmuz Salı günü saat 22:00'de oynanacak.

EURO 2024'TE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

6 grupta ilk 2'ye giren takımlar ve en iyi dört üçüncünün son 16 turuna yükseldiği EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Avusturya-Türkiye (2 Temmuz/22:00)

İspanya-Gürcistan (30 Haziran/22:00)

Almanya-Danimarka (29 Haziran/22:00)

Fransa-Belçika (1 Temmuz/19:00)

İsviçre-İtalya (29 Haziran/19:00)

Portekiz-Slovenya (1 Temmuz/22:00)

Romanya-Hollanda (2 Temmuz/19:00)

İngiltere-Slovakya (30 Haziran/19:00)