CANLI ANLATIM: Çekya - Türkiye

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 21:01
CANLI ANLATIM: Çekya - Türkiye
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayımlanacak.

11'LER

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Soucek, Provod, Coufal, David Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.

F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip.

Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Gelsenkirchen'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.


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