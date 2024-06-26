CANLI ANLATIM: Çekya - Türkiye
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak. Saat 22:00'de başlayacak mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayımlanacak.
11'LER
Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Soucek, Provod, Coufal, David Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.
Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.
F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.
Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip.
Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Gelsenkirchen'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Spor Haberleri
- Vincenzo Montella: 'Galibiyet için hazırlandık'
- Hamburg'da 11'ler belli oldu
- EURO 2024 C Grubunda nefes kesen final!
- Fenerbahçe Beko'nun bayrakları köprülere asıldı
- Hamburg sokakları kırmızı beyaz
- Nuri Şahin'in takımı Dortmund'dan golcü transferi
- Phil Foden, İngiltere kampından ayrıldı
- Eyüpspor ilk transferini yaptı
- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu
- Volkan Demirel'in babası son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cemaatten daire başkanlığına...
- Asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
- 1128 yıl hapis cezası alıp nasıl tahliye olursunuz?
- Can Kıraç hayatını kaybetti
- Bu karar araç fiyatlarını etkileyecek!
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- 'Liderimize karşı haddini aşmaya kalkanlar...'
- İstismar edilen çocuğun babası konuştu
- Erdoğan ve muhabir arasında ilginç diyalog
- HSK üyesine ‘büyü’ yaptırmış