Hakan Çalhanoğlu'ndan Milli Takım'a kötü haber!
A Milli Takım'da Çekya karşısında sarı kart gören Hakan Çalhanoğlu, cezalı duruma düştü.
A Milli Takım'a Çekya ile oynadığı maçta kötü bir haber geldi.
Millilerde kaptan Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada yenilen gol sonrası kaleci Mert'e faul yapıldığı yönünde hakeme itirazda bulundu.
Hakan Çalhanoğlu, itirazları sonrası sarı kart gördü. Hakan, bu sarı kartla cezalı duruma düştü.
30 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın son 16 turuna yükselmesi durumunda bu turda forma giyemeyecek.
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