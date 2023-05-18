Vincenzo Montella'dan Beşiktaş sözleri!

Yayınlanma: 18.05.2023 - 09:41

Güncelleme: 18.05.2023 - 09:41

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Değerli bir galibiyet aldıklarını belirten Montella, “4’üncü sırayı sabitlemek için hedefimize yaklaştık. Nelere kadar gidebileceğiz göreceğiz. Maça iyi başladığımızı söyleyebilirim. İlk 20 dakikada maçın skorunu alabilirdik. Atamadık ve şansız bir gol yedik. İkinci yarı verdiğimiz reaksiyon çok değerliydi. Gollerimizi de bulduk. Belli bölümlerde rakibin kontrataklarına ve canımız yanmasına rağmen skoru koruyabildik” şeklinde konuştu.

“BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARININ EN FORMDA TAKIMI”

Beşiktaş maçıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Montella “Bizim için önemli bir test olacak. Rakibimiz dinlenmiş olacak bizim ise hazırlanmak için 3 günümüz var. Enerjimizi toparlamamız gerekiyor. Bu maçlarda yüzde 100’ümüzü vermemiz gerekiyor. Rakibimiz sezonun ikinci yarısının en formda takımı. İstediğimiz sonucu alabilmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

“PİRLO İLE KARŞILAŞMAK ÇOK GÜZEL”

Andrea Pirlo ile rakip olmaları hakkında düşüncelerini belirten Montella, “Aslında çok zevkli bir durum. Pirlo hem arkadaşım hem de onunla karşılaşmak çok güzel. Bu tarz maçlarda çok da şikayet edemiyorsunuz. Hem arkadaşınız hem de aynı dili konuşuyorsunuz. Kendinizi tutmanız gerekiyor” diye konuştu.