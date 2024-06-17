Vincenzo Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler kararı!

Yayınlanma: 17.06.2024 - 09:54

Güncelleme: 17.06.2024 - 09:54

Gürcistan maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın kafasındaki ilk 11 de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

İtalyan hoca hafif sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında süre alamayan Ferdi'ye salı günkü Gürcistan maçında forma verecek.

Arda Güler konusunda "Arda'nın tamamıyla isteklerimizi algılaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla da başlayabiliriz. Ama hamle olarak da onu düşünüyoruz, şu anda karar aşamasındayız" açıklamasını yapan Montella'nın genç yıldızı ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdiği öğrenildi.

İRFAN, İSMAİL VE FERDİ DÜZELİYOR

Öte yandan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kamp çalışmaları kapsamında Polonya'dan, Almanya'ya gelen kafilede yer alan milli futbolcu Serdar Saatçı, Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı.

Polonya maçındaki savunma hataları, İsmail ve Ferdi'nin devam eden sakatlıkları ve en son İrfan Can'da yaşanan sıkıntı nedeniyle kampa çağırılan tecrübeli savunma oyuncu pazar günü arkadaşları ile vedalaştı.

Teknik Direktör Montella'nın İsmail ve Ferdi'nin durumlarının hızla düzelmesi ve İrfan'ın da takımda kalacağının netleşmesi üzerine Serdar'ı kadroya dahil etmediği bildirildi.