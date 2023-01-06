Vincenzo Montella'dan Hulk transferi için açıklama!

06 Ocak 2023 Cuma, 07:57

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 6-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktör Vincenzo Montella, "Yakaladığımız pozisyon sayısına göre aslında daha fazla gol de atabileceğimiz bir maçtı." dedi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın iki farklı yönde yorumlanabileceğini belirtti.

İlk yarıda dengeli bir maç olduğunu ve rakiplerinin kendilerini zorladığını ifade eden Montella, "İkinci yarıda maç komple değişti ve skor lehimize döndü. Yakaladığımız pozisyon sayısına göre aslında daha fazla gol de atabileceğimiz bir maçtı. İkinci yarıda istediğimiz sonucu da aldık." dedi.

Aynı zamanda transferde adı Adana Demirspor ile anılan Hulk'un sorulması üzerine Montella şu sözleri söyledi:

"Hiçbir zaman başka takımlarda oynayan futbolcular hakkında konuşmuyorum sadece kendi takımımdakileri değerlendirerek konuşmaya alışığım. Biliyorsunuz bir yılbaşını geçirdik ve yılbaşında güzel hediyeler alıyoruz. Umarım başkanımız da bize güzel hediyeler getirir. (Gülerek)"