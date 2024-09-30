Vincenzo Montella'dan Kayserispor'a ziyaret
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kayserispor'u ziyaret ederek Burak Yılmaz ile futbol üzerine görüşmeler yaptı ve takım antrenmanını izledi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kayserispor Kulübünü ziyaret etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile Türk ve dünya futbolu ile milli takıma ilişkin bir görüşme gerçekleştiren Montella, takım antrenmanını da izledi.
Montella'ya ziyaretinde A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino, A Milli Takım Kaleci Antrenörü Ozan Özerkan ile A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da eşlik etti.
İtalyan çalıştırıcı ayrıca yarın akşam oynanacak Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasını da ekibiyle statta izleyecek.
Etiketler: #Vincenzo Montella #kayserispor #burak yılmaz
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