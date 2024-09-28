Performansıyla Montella'nın gözüne girdi: A Milli Takım'da 11 oynayacak!

Yayınlanma: 28.09.2024 - 11:15

Güncelleme: 28.09.2024 - 11:21

Galatasaray'da Yunus Akgün son haftalarda sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'dan eski öğrencisinin bu çıkışına kayıtsız kalmayacağı belirtildi.

Yunus Akgün

Sabah'ta yer alan habere göre Vincenzo Montella, Karadağ ve İzlanda ile oynanacak Uluslar Ligi maçlarında Yunus Akgün'ü aday kadroya çağıracak.

İtalyan hoca, Akgün'ü ilk 11'de kullanmayı düşünüyor.

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maçta forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.