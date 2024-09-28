Performansıyla Montella'nın gözüne girdi: A Milli Takım'da 11 oynayacak!
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası forma şansı bulmaya başlayan Yunus Akgün'ü ilk 11'de kullanmaya hazırlandığı iddia edildi.
Galatasaray'da Yunus Akgün son haftalarda sergilediği performansla büyük beğeni topladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'dan eski öğrencisinin bu çıkışına kayıtsız kalmayacağı belirtildi.
Yunus Akgün
Sabah'ta yer alan habere göre Vincenzo Montella, Karadağ ve İzlanda ile oynanacak Uluslar Ligi maçlarında Yunus Akgün'ü aday kadroya çağıracak.
İtalyan hoca, Akgün'ü ilk 11'de kullanmayı düşünüyor.
Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maçta forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.
Etiketler: #Vincenzo Montella #yunus akgün #A Milli Takım
Spor Haberleri
- Performansıyla Montella'nın gözüne girdi
- Manchester City, Newcastle United deplasmanında!
- Okan Buruk'tan forvet kararı!
- Galatasaray, Kasımpaşa karşısına rekor için çıkacak!
- New York Knicks'ten büyük takas
- Galatasaray'ın konuğu Kasımpaşa
- Yalçın Koşukavak: 'Süper Lig'den hakem gelmesin'
- Ronaldo yine boş geçmedi: Pioli, 3'te 3 ile başladı!
- Milan'a galibiyet için 5 dakika yetti!
- Nenad Bjelica eski takımına geri döndü!
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrailli şirket ve Azerbaycan arasında flaş anlaşma!
- Türk heyeti salonu terk ettti!
- Duman dedektörünün içinde buldu, 100 milyon TL kazandı!
- Emekli aylıklarında kesinti mi yapılacak?
- 'Yakın o evi' diye bağıran kişiye hapis cezası
- Her gün yaklaşık 230 bin TL püskürtüyor!
- 'Herkes bilsin, ateşle oynamaktır'
- Namaz kılanların sayısında dikkat çeken değişim...
- Başkent'in orta yeri... Öğrenciyi bu hale getirdiler!
- 30 dakikalık işlemle 17 yıllık hastalığından kurtuldu