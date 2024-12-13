Vincenzo Montella'dan kura yorumu: 'Bize rakip fark etmez'
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kuralarını yorumladı. Montella, "Herkese hazırız. Rakip fark etmez" dedi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E grubunda İspanya-Hollanda galibi, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. Teknik direktör Vincenzo Montella kurayı yorumladı.
"Belki en zor gruplardan bir tanesindeyiz" diyen Montella, "Herkese hazırız. Rakip fark etmez. İspanya son turnuvanın galibi. 3. torbadan da zor rakiplerden biri, Gürcistan geldi. 4. torbanın en yüksek puanlı takımı Bulgaristan geldi ama fark etmez, biz hazırız" ifadelerini kullandı.
22 yıldır Dünya Kupası'na katılmadığımızı hatırlatan Montella, "İyi ve genç bir takımız. Oyuncularımız tecrübe kazanıyor. Bu maçlar, oyuncularımızı da geliştirecektir.
22 yıl çok uzun bir süre, 22 yıldır Dünya Kupası'na katılmadık. Biz hazırız, grubu kazanmak istiyoruz. Grubu kazanamazsak play-offlara katılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
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