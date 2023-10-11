Vincenzo Montella'dan taktik açıklaması! 'Bu düşünceye katılmıyorum'

Yayınlanma: 11.10.2023 - 19:32

Güncelleme: 11.10.2023 - 19:32

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve oyunculardan İrfan Can Kahveci, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'a karşı oynayacağımız maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları

"Bütün taktiklere saygı duyuyorum ama ben buraya geldiğimden beni iştahlı, değişime hazır bir futbolcu grubu gördüm. Rakibimiz son Dünya Kupası'nda üçüncü olmuş bir takım. Biz her şeye hazırız. Çok önemli eksiklerimiz var gibi gözükse de bu eksiklerimizi kapatabilecek oyuncularımız var. Arda Güler ve Mert Günok önemli eksikler ama ben her zaman elimde olan oyuncular ile planlama yaparım. Elimizdeki oyuncularla bir sıkıntısı yaşayacağımızı düşünmüyorum."

"Hırvatistan maçı ile başlamak yeni bir teknik direktör için avantaj mı?"

"Bunu bir şans ya da şanssızlık olarak görmüyorum. Hem kendimizi deneyeceğimiz, hem de çalıştıklarımızı sahada görmek istediğimiz bir maç olacak.

Daha önce Adana Demirspor'da 4-6-0 gibi taktikler denediniz. Milli Takım'da da böyle bir denemeniz olacak mı O zamanlar belki sahada iyi bir forvet yoktu ama bizim dizilişimiz 4-6-0 değildi. Bizim forvetlerimiz kanat oyuncularımızdı. İlla bir 9 numara ile oynamanız gerektiğini düşünmüyorum. Bu düşünceye katılmıyorum."

"Hırvatistan'da belki de Türkiye'den ve İtalya'dan daha büyük bir futbol sevgisi var. Bunu biliyor muydunuz?"

"Evet."

"9 SENE SONRA NEDEN BURADA OLMAYAYIM?"

"Kültürsel olarak çok yakın iki ülkenin ev sahipliği yaptığı bir turnuva olacak. 9 sene sonra burada Türk Milli Takımı'nın başında olur muyum? Neden olmasın? Luka Modric, belki de milli takım için dinleniyordur. Gerçekten çok büyük bir futbolcu. Ancak yıllar geçtikçe futbolcular kendilerini yönetmeye başlıyor. Real Madrid'de çok büyük oyuncu ile çalışıyor ve her an oyunu değiştirebilir.

Hakan öyle bir seviyeye geldi ki iki rolü de çıkarabilecek bir oyuncu artık. Son dönemlerinde üçlü savunmalarda daha iyi oynadığını görüyoruz. Ancak defans dörtlü de olsa gayet iyi oynayacağını düşünüyorum. Futbola sadece bireysel olarak bakmamalıyız. Oyuncuları beraber kullanabilmek en önemlisi.

Ben bir kaleyi gördüğümde her zaman geçmişim aklıma geliyor. Hep gol atmayı hayal ederdim. Umarım aynısı Cenk Tosun için de geçerlidir."