Vinicius: Finale kadar dans etmek istiyoruz

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Brezilya'da Vinicius Jr. mücadeleyi değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2022 Salı, 09:18
Vinicius: Finale kadar dans etmek istiyoruz
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi ve Hırvatistan'ın rakibi oldu. Brezilya'nın yıldız oyuncusu Vinicius Jr. Güney Kore karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Galibiyeti, "Finale kadar dans etmeye devam etmek istiyoruz." sözleriyle değerlendirirken tedavisi devam eden Pele'yle de ilgili konuştu.

Yıldız oyuncu galibiyeti Pele'ye armağan ettiklerini söyleyerek, "Güce ve desteğe ihtiyacı olan Pele'ye dualarımızı gönderiyoruz. Bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. İçinde olduğu sağlık durumundan kurtulursa şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.


2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya güney kore Vinicius Jr.

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