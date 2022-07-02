Vinicius Souza için Fenerbahçe'nin rakibi Celtic
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de William Carvalho, Willian Arao ve Danilo Pereira ile birlikte orta saha adayları arasında yer alan Vinicius Souza, Lommel'den ayrılmaya hazır. İddiaya göre, Brezilyalı yıldız için Celtic de devrede.
Fenerbahçe'nin orta saha takviyesi için belirlediği liste kabarık. William Carvalho ve Danilao Pereira, son dönemde ön plana çıkan isimlerdi. Ancak Willian Arao ile Vinicius Souza'nın transferi konusunda da çalışmalar sürüyor.
Vinicius, geçen sezon kiralık olarak gittiği Mechelen'de sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Belçika Ligi'nin en iyi orta saha oyuncuları arasında yer alan 23 yaşındaki yıldız, Lommel'e geri döndü. Ancak burada fazla kalıcı olacak gibi görünmüyor. Belçika ekibi, Vinicius'un yerini doldurmak üzere.
5 MİLYON EURO
Troyes'un 19 yaşındaki oyuncusu Metinho, Lommel'e imza atmak üzere. Fanatik'in haberine göre, Vinicius Souza için Fenerbahçe ve Celtic, en güçlü adaylar. Belçika ve İskoç basınında yer alan haberlerde, Metinho transferini bitirdikten sonra Lommel'in 23 yaşındaki oyuncusunu 5 milyon Euro'ya satabileceği belirtildi.
2 GOL 1 ASİST
Vinicius, geride kalan sezonda 27 lig maçında 2 kez ağları sarsarken 1 de asist yaptı.
Fotoğraf: Vinicius Souza/Instagram
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