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Vinicius'a ırkçı hakaretle suçlanan 3 taraftar serbest bırakıldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 35. haftasında 21 Mayıs'ta oynanan Valencia-Real Madrid maçında Real Madridli futbolcu Vinicius'a ırkçı hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan üç taraftar, serbest bırakıldı.

AA
Yayınlanma: 23.05.2023 - 19:48
Vinicius'a ırkçı hakaretle suçlanan 3 taraftar serbest bırakıldı
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İspanyol polisi tarafından Valensiya kentinde bu sabah gözaltına alınan 18 ve 21 yaşları arasındaki İspanyol vatandaşı 3 taraftar, haklarında henüz adli bir sürecin başlatılmamasından dolayı serbest kaldı.

Valensiya İl Savcılığı Nefret Suçları Savcısı Susana Gisbert, Valencia-Real Madrid maçında Vinicius'a karşı yapılan hakaretlerin nefret suçu teşkil etmesi ihtimaline karşı resmi olarak cezai soruşturma başlatsa da mevcut durumda açılmış bir dava olmadı bildirildi.

4 KİŞİNİN SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Diğer yandan İspanya Kral Kupası'nda 26 Ocak'ta oynanan Real Madrid-Atletico Madrid maçı öncesinde bir köprüye "Madrid, Real'den nefret ediyor" yazılı bir pankart asıp, üzerine Vinicius forması giydirilen şişme bir bebeğin köprüden sarkıtılması olayına karıştığı şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişinin soruşturmaları ise devam ediyor.

Polis kaynakları, Atletico Madrid taraftarı olan ve 3'ü fanatik bir taraftar grubuna üye olan 18-25 yaşları arasındaki 4 kişinin şişme bebek üzerinde bıraktıkları DNA ve parmak izleri sayesinde kimliklerinin tespit edildiğini bildirdi.


Vinicius Jr. real madrid valencia

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