Virgil van Dijk: 'Herkes üzerine düşeni yapacak!'

Yayınlanma: 27.09.2023 - 18:54

Güncelleme: 27.09.2023 - 18:54

Liverpool'un 32 yaşındaki Hollandalı stoperi ve takımın kaptanı Virgil van Dijk, Carabao Kupası 3. turunda karşılaşacakları Leicester City maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Maça sonradan giren oyuncuların da takım için önemli olduklarını söyleyen Virgil van Dijk, "Son birkaç haftanın en büyük derslerinden biri şuydu: Maçlara başlasalar da yedek kulübesinden çıksalar da katkıda bulunmaya hazır oyunculardan oluşan bir takıma sahibiz. Şu ana kadar oynadığımız tüm maçlarda şunu gösterdik: Kimin başlayıp kimin bitirdiği önemli değil, herkesin oynayacak bir rolü var." ifadelerini kullandı ve tezini savunan maçları şu şekilde saydı:

"Pazar günü tamamen aynıydı; Joel Matip ilk 11'e geri döndü ve onu olağanüstü bir savunmacı yapan tüm deneyim ve kaliteyi gösterdi. Diogo Jota oyuna girdi ve çok önemli bir gol attı. Ağustos ayında Newcastle'daki galibiyetimizde Darwin Nunez'in belirlediği standartlarla, LASK ve Wolves'a karşı daha önceki maçlarımızda da aynı durum geçerliydi."