Yayınlanma: 05.07.2024 - 16:01

Güncelleme: 05.07.2024 - 16:01

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Allan Saint-Maximin'in hayatı ve kariyeri sorgulanmaya başladı. Peki, Allan Saint-Maximin kimdir? Fenerbahçe transfer gündemindeki Allan Saint-Maximin kaç yaşında, nereli?

ALLAN SAİNT-MAXİMİN KİMDİR?

Allan Saint-Maximin, 12 Mart 1997 yılında dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur. Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî takımlarından El-Ehli'de forma giymektedir.

Saint-Maximin, Saint-Étienne formasıyla ilk profesyonel maçına 29 Ağustos 2013'te Esbjerg'e 1-0 yenildikleri UEFA Avrupa Ligi eleme maçında çıktı. İlk lig maçına ise 1 Eylül 2013'te 2-1 kazandıkları Bordeaux maçında oyuna sonradan girerek çıktı.

Saint-Étienne ile geçirdiği 2 yılda 17 maça çıkan Saint-Maximin, gol atma başarısı gösteremedi.

31 Temmuz 2015'te Monaco'ya transfer oldu, hemen ardından Alman kulübü Hannover 96'ya kiralandı. Alman ekibinde bir yıl geçirdikten sonra yine bir yıllığına Bastia'ya kiralandı.

Monaco formasıyla 2 maça çıkan Saint-Maximin, skor katkısı veremedi.

Saint-Maximin, 7 Ağustos 2017'de Nice takımına 10 milyon euro karşılığında transfer oldu. Burada ilk maçına 11 Ağustos 2017'de Troyes karşısında çıktı. İlk golünü ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Zulte Waregem'e karşı kaydetti.

Nice ile iki yılda toplam 74 maça çıkan Saint-Maximin, 9'u ligde olmak üzere 11 gol attı.

Saint-Maximin, 2 Ağustos 2019'da Premier League ekiplerinden Newcastle United ile altı yıllık bir sözleşme imzaladı. İlk maçına Premier League'in ilk haftasında 1-0 kaybettikleri Arsenal maçında çıktı. İlk golünü ligde Sheffield United'a karşı attı.

Saint-Maximin, Fransa'nın U-16, U-17, U-20 ve U-21 alt yaş kategorilerinde forma giydi. Fransa U-20 takımıyla 2017 yılında düzenlenen 2017 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası turnuvasında boy gösterdi.