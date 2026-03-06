Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahis soruşturması nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişlerdi... Galatasaray takım doktoru ile Fenerbahçe kulüp tercümanına ceza!

6.03.2026 17:07:00
PFDK, bahis soruşturmasında Galatasaray takım doktoru Yener İnce'ye ve Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a verilen cezaları açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.

PFDK'dan yapılan açıklamada futbolda bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen ve son 5 yılda profesyonel futbol liglerinde görev fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı görev yapan isimlere verilen cezalar belli oldu.

506 İSME HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a 6 ay, Galatasaray kulüp dokturu Yener İnce'ye ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Ek olarak sevk edilen toplam 506 isme hak mahrumiyeti cezası verildiği, bir kişiye ise ceza tayinine yer olmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu daha önce futbolda bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen 510 kişinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıklamıştı.

