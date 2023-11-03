Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 03.11.2023 - 09:55

Güncelleme: 03.11.2023 - 09:55

THY EuroLeague'nin altıncı haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibiyle karşı karşıya gelecek.

VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Bologna'daki Virtus Segafredo Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

VIRTUS BOLOGNA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu Mücadele S Sport'tan canlı yayımlanacak.

Anadolu Efes ligde iki galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 13'üncü, Virtus Segafredo Bologna ise 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve averajla 3'üncü sırada yer alıyor.

İki ekibin geçen sezon THY EuroLeague'de karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de İstanbul ekibi kazanmıştı. Lacivert-beyazlılar deplasmanda 85-80 galip gelirken, sahasında ise 86-67'lik skorla rakibini mağlup etmişti.

AVRUPA KUPALARINDA 807. RANDEVU

Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 807. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 806 karşılaşmada 457 galibiyet ve 349 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 559. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 300 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 258 kez rakiplerine mağlup oldu.