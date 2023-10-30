Zvezdan Mtirovic'ten Anadolu Efes açıklaması: 'Tüm planlar tuttu'
Galatasaray Ekmas Başantrenörü Zvezdan Mtirovic, Anadolu Efes galibiyetini ardından açıklamalarda bulundu. Mitrovic, "Tüm planladığımız şeyler tuttu. Gerçekten çok iyi bir maç çıkardık. Çok iyi bir savunma yaptık. Bana göre takıma dair her şey tamamdı" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Ekmas Başantrenörü Zvezdan Mtirovic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes karşısında alınan 95-76'lık galibiyetin ardından konuştu.
Koç Zvezdan Mitrovic, "Gerçekten iyi hazırlandık. Anadolu Efes'i EuroLeague'de zor ve sert bir maçtan çıktığını bilerek analiz ettik. Tüm planladığımız şeyler tuttu. Gerçekten çok iyi bir maç çıkardık. Çok iyi bir savunma yaptık. Bana göre takıma dair her şey tamamdı. Her şey çok güzeldi. Oyuncularımın hakkını vermem lazım" diye konuştu.
Galatasaray Ekmas, ligin 6. haftasında 5 Kasım Pazar günü kendi evinde Türk Telekom'u konuk edecek.
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