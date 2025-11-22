Virtus Bologna, evinde Maccabi'yi devirdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.11.2025 09:21:00
EuroLeague'in 12. haftasında Virtus Bologna, sahasında Maccabi Tel Aviv'i 99-89 mağlup etti.

EuroLeague'in 12. haftasında Virtus Bologna, evinde Maccabi Tel Aviv'i ağırladı.

Segafredo Arena'da oynanan mücadeleyi Virtus Bologna 99-89 kazandı.

Virtus Bologna'da 26 sayı atan Carsen Edwards, galibiyetin mimarı oldu. Maccabi'de ise Marcio, 19 sayı ile takımının en skoreri oldu.

Bu sonuçla birlikte Virtus Bologna, EuroLeague'deki 6. galibiyetini alırken Maccabi Tel Aviv 9. kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

Virtus Bologna, gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Maccabi Tel Aviv ise evinde Olimpia Milano'yu ağırlayacak.

