Visar Bekaj: "Nasibimiz neyse onu aldık"

Yayınlanma: 17.01.2025 - 22:27

Güncelleme: 17.01.2025 - 22:27

Hatayspor'un file bekçisi Visar Bekaj, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Visar Bekaj yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah! Öncelikle her şey Allah'tan. Nasibimiz neyse o." dedi.

Bekaj ayrıca, "İlk yarıda iyi durduk. Gol dışında pozisyonlara da girdik. Galatasaray'ın ikinci yarı baskıyla başlayacağını biliyorduk. Mücadeleyle ayakta kaldık." ifadelerini kullandı.