Vitesse - Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vitesse, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 10. haftasında kendi sahasında PEC Zwolle ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
Hollanda Eredivisie'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
Phillip Cocu yönetimindeki Vitesse, kendi sahasında Johnny Jansen'in ekibi PEC Zwolle ile karşı karşıya gelecek.
VİTESSE - ZWOLLE MAÇI SAAT KAÇTA?
GelreDome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
VİTESSE - ZWOLLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Robin Hensgens'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Vitesse, ligde oynadığı son maçta Feyenoord deplasmanından 4-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
PEC Zwolle ise deplasmanda karşılaştığı Excelsior'u 4-2 mağlup etmişti.
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