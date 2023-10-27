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Vitesse - Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vitesse, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 10. haftasında kendi sahasında PEC Zwolle ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:54
Vitesse - Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Hollanda Eredivisie'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor.

Phillip Cocu yönetimindeki Vitesse, kendi sahasında Johnny Jansen'in ekibi PEC Zwolle ile karşı karşıya gelecek.

VİTESSE - ZWOLLE MAÇI SAAT KAÇTA?

GelreDome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

VİTESSE - ZWOLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Robin Hensgens'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Vitesse, ligde oynadığı son maçta Feyenoord deplasmanından 4-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

PEC Zwolle ise deplasmanda karşılaştığı Excelsior'u 4-2 mağlup etmişti.


Vitesse Zwolle Eredivisie canlı Canlı yayın

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