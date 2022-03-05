Vitor Pereira basın toplantısında Türkiye'ye değindi
Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira, kariyeri ile ilgili konuştu.
Brezilya ekibi Corinthians'ta teknik direktörlük görevine getirilen Vitor Pereira, düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Portekizli hocanın konuşmalarından satır başları şu şekilde:
- "Tüm kariyerim bir eğitim metodolojisi ve bir oyun modeli tasarlamakla geçti. Ancak teknik direktör olmak bundan çok daha fazlası demek.
- "Topa daha fazla sahip olmamızı sağlayacak olan bir oyun sistemi oluşturuyoruz. Bunu antrenmanlarda daha çok çalışarak iyileştireceğiz. Top kaybı yaptığımızda agresif olmamız ve çabuk dönmemiz gerekiyor. Bu, takımın sürekli ileri geri koşmasını engellemek için önemli bir şey."
- "Suudi Arabistan'da çalıştığım dönemde uzun süreli bir sözleşmeye sahiptim ve çıkmak istediğimde yüklü bir tazminat ödemek zorunda kaldım. Ondan sonra asla uzun vadeli sözleşmeler yapmadım. Mutlu olup olmadığımı ve kulübün benden memnun olup olmadığını bilmek için sezon sonunu görmem gerekiyor."
- "Üst ve düşük seviyedeki takımları çalıştırmışlığım oldu. Her türlü zorluğa hazırım. Seyahat, zor maçlar, müsabakaların arasındaki antrenmanların sıklığının ayarlanması zorlayıcı olacak. Zorluklar beni teşvik ediyor. Kendimi zorlanmış hissettiğimde motive oluyorum."
- "Brezilya futboluna yeni bir şeyler katmak istiyorum. Benim için Brezilya'daki futbol iklimiyle tanışmak, Brezilyalı teknik direktörlerden bir şeyler öğrenmek, üç günde bir maça çıkmak büyük bir meydan okuma olacak. "
- "Şampiyonluk istiyorum. Oyun kalitesiyle kazanmayı severim ancak benim için daha önemli olan şey kazanmaktır. Bu büyüklükle, büyük taraftarları olan kulüplerle şampiyonluklar için savaşılır. Şampiyonluk sözü veremem ama çok çalışacağımıza dair söz verebilirim."
- "Brezilya'dan birkaç kez teklif aldım. Başkanın beni gerçekten istediğini hissettirmesi buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi. Gelmeden önce beni buraya bir şeyin bağladığını hissettim ve kararım kesinleşti."
- "Büyük maçlar beni heyecanlandırır. Portekiz, Yunanistan ve Türkiye'de çok sıcak geçen derbiler var. Türkiye'de yaşadıklarımdan bazı hikayeler bile anlatabilirim.
- "Gençlerle çalışmayı gerçekten çok seviyorum çünkü bu daha kolay. Öğrenme sürecindeler ve herhangi bir şeyi dikte etmek için zorlanmıyorsunuz. Deneyimli bir oyuncu, bazen isteğimize uymayan bir şekilde reaksiyon verebilir ve onun durumunu değiştirmek daha da zorlaşır."
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