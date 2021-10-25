Vitor Pereira hakkında flaş iddia: Sezonu tamamlamasını beklemiyorum

25 Ekim 2021 Pazartesi, 11:10

Fenerbahçe Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Fenerbaheçli gazeteci Serdar Ali Çelikler, Vitor Pereira'yı sert bir yazı ile eleştirdi. İşte Çelikler'in yazısı:





"Fenerbahçe uzun uzun ölüyor. Yaşadığını sanıyor ama bunun adı yaşamak değil uzun ölüm. Son 2 senedir olduğu gibi.

Aziz Yıldırım, uzun ve tarihi aynı zamanda başarılı başkanlık döneminin son 4 yılını 0 kupa ile tamamladı. Artık Fenerbahçe'ye verecek bir şeyi kalmamıştı. Nitekim F.Bahçe milleti, Aziz Başkan'ı gönderip Ali Koç'u seçti. Tarihi farkla.. İlk yılını ikinci yılını geçelim. 4. yılda uzun ölüm sürüyor. F.Bahçe muhtemelen tarihinde ilk defa 8. karavana yılını geçirecek. Aziz Bey'in gidişi, sırf gitmesi gerektiğini anlaması olması gerektiğinden uzun sürdüğü için hoş olmamıştı. Şüphesiz bu yaşananlardan ibret almak lazım.

Vitor Pereira, kimse alınamadığı; kimse getirilemediği için tercih edilmişti. Kendisi de Allah için iyi başladı. Ama günler geçtikçe o da geriledi. İnadı başını yedi. 'Yedi' diyorum çünkü seneyi tamamlamasını beklemiyorum artık. Ben de dahil kendisine güvenenleri yanılttı. Tercih edildiği günden bu yana eleştiren Gürcan Bilgiç'i haklı çıkardı. Vitor'un gönderilmesi gündeme gelecektir. Ama daha sezon başında kimseyi getiremeyenler böylesi bir kaosta kimi getirebilirler? Bu sezon bence Alanya maçında kapandı. Seneye bakmak lazım. Belki makul bir hoca tercihi ile Türkiye Kupası hedeflenebilir.

'Bundan sonra ne yapılması lazım'ın çok fazla maddesi var.

İlk madde twitter'ı kapatmak. Trollerin işine son vermek olmalı.

Sonraki madde de iyi kalpli olmak.

Sonrası futbolu bilenler tarafından kolaylıkla bulunacaktır."