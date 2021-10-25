Spor yorumcusu Önder Özen'den Fenerbahçe değerlendirmesi

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2021 Pazartesi, 09:49
<p>Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Maçın ardından Önder Özen değerlendirmelerde bulundu:</p>

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Maçın ardından Önder Özen değerlendirmelerde bulundu:

<p>Fenerbahçe'nin gol atamaması, gol kaçırması veya az pozisyon verip goller yiyerek maçı kaybetmesi çok sürpriz değil. Alanyaspor'un bu kadar az pozisyona girmesi sürprizdi bence. Fenerbahçe net favori değildi maç öncesi. Çünkü ideal 11'i ile oynamıyordu.</p>

Fenerbahçe'nin gol atamaması, gol kaçırması veya az pozisyon verip goller yiyerek maçı kaybetmesi çok sürpriz değil. Alanyaspor'un bu kadar az pozisyona girmesi sürprizdi bence. Fenerbahçe net favori değildi maç öncesi. Çünkü ideal 11'i ile oynamıyordu.

<p>Fenerbahçe, 3-4-3 oynar, oynamaz değil. Doğruları yaptığınız zaman her türlü kombinasyonu oynarsınız.</p>

Fenerbahçe, 3-4-3 oynar, oynamaz değil. Doğruları yaptığınız zaman her türlü kombinasyonu oynarsınız.

<p>Fenerbahçe, bir büyük kulübün refleksine sahip olmak zorunda olan bir ekip. Arkasında bir asırdan fazla bir spor geleneği var. Bu sadece futbol için geçerli değil.</p>

Fenerbahçe, bir büyük kulübün refleksine sahip olmak zorunda olan bir ekip. Arkasında bir asırdan fazla bir spor geleneği var. Bu sadece futbol için geçerli değil.

<p>Bir maç kaybedilir, bir sezonda 10 maç da kaybedilir ama Fenerbahçe üst üste 2 maç kaybetmez.</p>

Bir maç kaybedilir, bir sezonda 10 maç da kaybedilir ama Fenerbahçe üst üste 2 maç kaybetmez.

<p>Fenerbahçe'nin spor geleneği, kulübün iki maç üst üste kaybetmemek konusunda yazılmamış bir anayasa bir maddesi gibidir. Fenerbahçe bir tepki, bir refleks göstermek zorundadır. Benim Fenerbahçe'den öğrendiğim sportif gelenek budur.</p>

Fenerbahçe'nin spor geleneği, kulübün iki maç üst üste kaybetmemek konusunda yazılmamış bir anayasa bir maddesi gibidir. Fenerbahçe bir tepki, bir refleks göstermek zorundadır. Benim Fenerbahçe'den öğrendiğim sportif gelenek budur.

<p>(Vitor Pereira'nın UEFA Avrupa Ligi açıklamaları hakkında) Fenerbahçe, hayal etmeden yaşayamaz. O hayal olmadan olmaz. O canlı organizmayı bugüne, bu hayaller getirdi. O hayalleri kuran insanlar getirdi kulübü bir asırdan bugünlere.</p>

(Vitor Pereira'nın UEFA Avrupa Ligi açıklamaları hakkında) Fenerbahçe, hayal etmeden yaşayamaz. O hayal olmadan olmaz. O canlı organizmayı bugüne, bu hayaller getirdi. O hayalleri kuran insanlar getirdi kulübü bir asırdan bugünlere.

<p>Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda maç kaybetti, tepki göstermesi lazım. Hafta içi Avrupa'da göstermedi o sert tepkiyi, bugün de görmedim.</p>

Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda maç kaybetti, tepki göstermesi lazım. Hafta içi Avrupa'da göstermedi o sert tepkiyi, bugün de görmedim.

<p>Fenerbahçe, bir saat rakibini ceza sahasına sokmadı. Hatta neredeyse orta sahadan çıkamadı rakip ama bu yetmez. İşi görecek olan bu değil. İşi görecek olan topu içeriye atmak.</p>

Fenerbahçe, bir saat rakibini ceza sahasına sokmadı. Hatta neredeyse orta sahadan çıkamadı rakip ama bu yetmez. İşi görecek olan bu değil. İşi görecek olan topu içeriye atmak.

<p>Vitor Pereira'nın gözünden kaçsa da ekibinin gözünden kaçmamıştır Fenerbahçe'nin üretemediği. Dakika dakika bildirim geliyor kulübeye.</p>

Vitor Pereira'nın gözünden kaçsa da ekibinin gözünden kaçmamıştır Fenerbahçe'nin üretemediği. Dakika dakika bildirim geliyor kulübeye.

<p>71. dakikada Crespo girdi oyuna. Crespo ne hayal ettirir Fenerbahçe'ye? Crespo ne yapacak? Crespo oyuna girecek diye 5 kişinin yeri değişti.</p>

71. dakikada Crespo girdi oyuna. Crespo ne hayal ettirir Fenerbahçe'ye? Crespo ne yapacak? Crespo oyuna girecek diye 5 kişinin yeri değişti.

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