Vitor Pereira: Hikaye yarım kalmayacak

07 Kasım 2021 Pazar, 22:33

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu. 3 puan almaları gereken bir maça çıktıklarını dile getiren Pereira, "Perşembe bir maç oynadık ve cuma akşam döndük. Bahane göstermek istemiyorum ama toparlanma süremiz kısaydı. Avrupa'da olan takımların bu tarz problemleri var. Avrupa'da maç oynayınca çok kısa zamanınız oluyor. Maçın başında avantaj yakaladık ama penaltıyı kaçırdık. Kaçırdığımız penaltılar bu sene bize pahalıya mal oldu. Takımım 2-0'dan sonra çok koştu ve savaştı. Direkten dönen toplarımız, kaçırdığımız şanslar var. Maç 2-2'ye geldi. Oyuncularımı mücadeleleri için eleştiremem. Belki en iyi oyunu sergileyemediler ama ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Ligde önümüzde çok maç var" diye konuştu.



"HATALARIMIZI DÜZELTMEYE ÇALIŞACAĞIZ"



Pereira, Trabzonspor'un Avrupa'da oynamamasından dolayı avantajlı bir konumda olduğunu ifade ederek, "Biz maçlara yorgun çıkmak zorunda kalıyoruz. Onlar da bu avantajı en iyi şekilde değerlendirdi. Ligde hala çok maç var, herkes muhakkak daha puan kaybedecektir. Elimizden gelenin en iyisini verip kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor. Hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.



"SAKATLAR DÖNDÜĞÜNDE DAHA İYİ ROTASYON YAPMA FIRSATIMIZ OLACAK"



Sakat oyunculara milli arada kavuşacaklarını kaydeden Pereira, Galatasaray maçında 3 puan için sahaya çıkacaklarını söyledi.



Pereira, mücadele ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını dile getirerek şunları söyledi: "Yorgunlukları önlemek için rotasyonlar yaptık bu sezon. İlk golü atsaydık her şey farklı olabilirdi ama maalesef kazanamadık. Sakatlar döndüğünde daha iyi rotasyon yapma fırsatımız olacak ve bir dönem gelecek ki Trabzonspor ile aynı şartlarda mücadele edeceğiz. Onlar da zorlanıyorlar. Hep böyle olmaz, bu uzun bir yol. Bütün rakipler daha fazla puan kaybedecektir. Şu an perşembe - pazar maç yapıyoruz ve bunun zorluklarını yaşıyoruz."



"BU LİGDE ÇOK ŞEY OLACAK, AYNI HIRSLA DEVAM EDİYORUM"



Ligi şampiyonlukla noktalayacaklarına hala inandıklarını vurgulayan Pereira, "Önümüzde hala çok maç var ve rakipler puan kaybedecek. Bu ligde çok şey olacak, aynı hırsla devam ediyorum. Oyuncularımda o hırsı, yardımlaşmayı görmesem söylemim farklı olurdu. Takımım 2-0'dan sonra bile elinden geleni yaptı. Benim hedefim hala bu ligi kazanmak. Bu taraftar kitlesi çalıştığım en iyi taraftar kitlesi. Başkan kadar onlar da etkili oldu dönmemde. Sonuçlardan dolayı hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar ama onlar benim için en iyi taraftar kitlesi. Ben her zaman çok çalıştım. Kariyerimi böyle elde ettim. Hiçbir şey benim için kolay olmadı. Geçmişte kimsenin inanmadığı şampiyonluklar da elde ettim. Takımımın mental anlamda daha iyi olması için çalışmak benim planım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Her zaman toplarımız direkten dönmeyecek, her zaman penaltı kaçırmayacağız. Gökten bir şey düşmeyecek ve bizim yapmamız gereken sadece çalışmak" dedi.