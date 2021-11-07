Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman'dan penaltı tepkisi

07 Kasım 2021 Pazar, 21:41

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Yukatel Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşma 2-1 Kayserispor'un üstünlüğüyle sürerken 90+7'de verilen penaltı kararıyla Fenerbahçe skoru 2-2'ye taşıdı.

Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Karaman, verilen penaltı kararını eleştirdi ve "Genel konuşuyorum ve Türkiye'ye soruyorum. Tersi olsaydı o dakikada, o penaltı için VAR'a çağırır mıydınız? Türkiye'ye soruyorum ben." dedi.

Başarılı çalıştırıcı, "Eğer böyle penaltı olacaksa, her maç 20 tane penaltı olması lazım. Kornerler, ikili mücadeleler. Ben 3 değişikliği 90 dakika bittikten sonra yaptım. 5 dakika gösterdi. Hakeme soruyorum, değişiklik için 50 saniye diyor. E 97'de verdiniz penaltıyı?" diye ekledi.



Karaman, yabancı kuralının yarattığı sıkıntılara da değinerek "Üç oyuncu Türk kararı, antrenörlere kilit vurmaktır. Oyuncuyu çıkaracağım ama o bölgede Türk oyuncu yok! Değişiklik yapmak için iki oyuncu çıkarmam lazım. Bütün meslektaşlarım bu konuda fikir belirtmeli. Pozisyon için iyi yabancım var ama sokamıyorum." ifadelerini kullandı.



