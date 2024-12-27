Vitor Pereira, Jose Mourinho'dan sonra bir ilki başardı!
İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton, Manchester United'ı mağlup ederek Vitor Pereira yönetiminde ikide iki yaptı. Pereira, Jose Mourinho'nun ardından Premier Lig'de ilki başardı.
Wolverhampton, Vitor Pereira yönetiminde ikinci maçında da galibiyetle ayrıldı. Pereira'nın ilk maçında Leicester City'yi yenen Wolves, ilk iç saha karşılaşmasında ise Manchester United'ı mağlup etti.
Vitor Pereira, yeni takımında aldığı iki galibiyetle Premier Lig tarihine geçerken Jose Mourinho'nun ardından ilki başardı.
Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Manchester United galibiyetiyle Jose Mourinho'nun ardından Premier Lig tarihinde ilk iki maçını da kazanan ilk Portekizli teknik direktör oldu.
Pereira döneminde aldığı iki galibiyetle maç fazlasıyla küme düşme hattından kurtulan Wolverhampton'ın 15 puanı bulunuyor. Wolves, 2024'ü Tottenham deplasmanında tamamlayıp yeni yılda ilk maçında Nottingham Forest'la karşılaşacak.
Maçın ardından Amazon Prime'a konuşan Vitor Pereira, "İki maçı da kazanmak kolay değil. Takımların çok kaliteli oyuncuları var. Çalışmaya inandığınızda, iletişim doğru olduğunda, herkes görevlerini ve sahada ne yapması gerektiğini bildiğinde oyuncuların kalitesi ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.
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