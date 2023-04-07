Stanislav Çerçesov kimdir, kaç yaşında, nereli? Stanislav Çerçesov hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?
Teknik direktör Stanislav Çerçesov gündem oldu. Peki, Stanislav Çerçesov kimdir, kaç yaşında, nereli? Stanislav Çerçesov hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?
Oset kökenli Rus teknik direktör, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacağı iddialarıyla gündem oldu. Stanislav Çerçesov'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
STANİSLAV ÇERÇESOV KİMDİR?
Stanislav Salamoviç Çerçesov, 2 Eylül 1963'te Alagir'de doğdu. Doğu ve Batı Almanya arasında yeniden birleşmeden birkaç yıl sonra eski Doğu Alman takımı Dinamo Dresden için Almanya liginde 57 maç oynadı.
1988 yılında Lokomotiv Moskva takımına bir yıllığına kaleci olarak transfer oldu.
Çerçesov, 1994 Dünya Kupası ve 1996 Avrupa Şampiyonasında Rusya için oynadı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya millî takıma 39 kez katıldı.
Çerçesov, Ocak-Kasım 2004 arasında FC Kufstein'ın yöneticisi ve Kasım 2004'ten Mayıs 2006'ya kadar FC Wacker Tirol'un yöneticiliğini yaptı. Haziran 2006 - Haziran 2007'de Spartak Moskova'nın teknik direktörlüğünü yaptı. 19 Haziran 2007'den 14 Ağustos 2008'e kadar da Spartak Moskova'nın yöneticiliğini yaptı. Haziran 2013'ten Nisan 2014'e kadar Amkar Perm'in yöneticisi oldu. 8 Nisan 2014 tarihinde Amkar Perm'deki görevinden istifa etti.
Çerçesov, 9 Nisan 2014 tarihinde, Dan Petrescu'nun yerine Dinamo Moskva'nın teknik direktörlüğüne atandı. 13 Temmuz 2015 tarihinde karşılıklı mutabakatla Dinamo'dan ayrılma kararı aldı.
Ağustos 2016'da Çerçesov, 2018 FIFA Dünya Kupası'na kadar iki yıllık bir sözleşme ile Rusya'nın yeni baş antrenörü seçildi.
SSCB'nin çöküşünden bu yana, Pavel Sadırin, Oleg Romantsev, Georgi Yartsev ve Leonid Slutski'nin başaramadığını başararak Rusya'yı ikinci kez büyük bir turnuvanın eleme aşamasına kadar getiren ilk Rus teknik direktör oldu. 27 Temmuz 2018'de Rus millî takımıyla iki yıllık bir dönem için uzatma seçeneği ile yeni bir sözleşme imzaladı. 12 Mart 2020'de sözleşmesi 30 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldıysa da 8 Temmuz 2021'de görevine son verildi. Aralık 2021'de Macaristan Ligi takımlarından Ferencváros'un başına geçti ve sezon sonunda takımıyla lig şampiyonluğuna ulaştı.
STANİSLAV ÇERÇESOV'UN ÖZEL YAŞAMI
Stanislav Çerçesov, evli ve iki çocuk babasıdır.
STANİSLAV ÇERÇESOV'UN KARİYERİ
Profesyonel kariyeri
1982-1984 Alaniya Vladikavkaz
1984-1987 Spartak Moskva
1988 Lokomotiv Moskva
1988-1993 Spartak Moskva
1993-1995 Dynamo Dresden
1995 Spartak Moskva (kiralık)
1996-2002 Tirol Innsbruck
2002 Spartak Moskva
Millî takım kariyeri
1990-1991 Sovyetler Birliği
1992 BDT
1992-2000 Rusya
Teknik direktörlük kariyeri
2004 Kufstein
2004-2006 Wacker Tirol
2007-2008 Spartak Moskva
2010-2011 Jemçujina Soçi
2011-2013 Ahmat
2013-2014 Amkar Perm
2014-2015 Dinamo Moskva
2015-2016 Legia Warszawa
2016–2021 Rusya
2021 Ferencváros
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Yazıcıoğlu'nun oğlundan 'adaylık' açıklaması
- 'Erdoğan sayesinde' tasarımcısı gözaltına alındı
- Albümüyle korkuttu
- AKP'den DSP'ye ziyaret
- MHP'den Erdoğan'ı kızdıracak karar: Adaylar açıklandı
- Erdoğan'ın istediği olmadı... MHP liste için YSK'de
- Eski DSP'lilerden yeni hamle
- Kılavuz'dan Bahçeli'nin 'sürprizine' ilk yanıt
- 6'lı masada ortak arayış
- Çetin: İnce ile görüştüm, 'benim meselem değil' dedi