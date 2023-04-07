Stanislav Çerçesov kimdir, kaç yaşında, nereli? Stanislav Çerçesov hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 17:38

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 17:38

Oset kökenli Rus teknik direktör, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacağı iddialarıyla gündem oldu. Stanislav Çerçesov'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

STANİSLAV ÇERÇESOV KİMDİR?

Stanislav Salamoviç Çerçesov, 2 Eylül 1963'te Alagir'de doğdu. Doğu ve Batı Almanya arasında yeniden birleşmeden birkaç yıl sonra eski Doğu Alman takımı Dinamo Dresden için Almanya liginde 57 maç oynadı.

1988 yılında Lokomotiv Moskva takımına bir yıllığına kaleci olarak transfer oldu.

Çerçesov, 1994 Dünya Kupası ve 1996 Avrupa Şampiyonasında Rusya için oynadı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya millî takıma 39 kez katıldı.

Çerçesov, Ocak-Kasım 2004 arasında FC Kufstein'ın yöneticisi ve Kasım 2004'ten Mayıs 2006'ya kadar FC Wacker Tirol'un yöneticiliğini yaptı. Haziran 2006 - Haziran 2007'de Spartak Moskova'nın teknik direktörlüğünü yaptı. 19 Haziran 2007'den 14 Ağustos 2008'e kadar da Spartak Moskova'nın yöneticiliğini yaptı. Haziran 2013'ten Nisan 2014'e kadar Amkar Perm'in yöneticisi oldu. 8 Nisan 2014 tarihinde Amkar Perm'deki görevinden istifa etti.

Çerçesov, 9 Nisan 2014 tarihinde, Dan Petrescu'nun yerine Dinamo Moskva'nın teknik direktörlüğüne atandı. 13 Temmuz 2015 tarihinde karşılıklı mutabakatla Dinamo'dan ayrılma kararı aldı.

Ağustos 2016'da Çerçesov, 2018 FIFA Dünya Kupası'na kadar iki yıllık bir sözleşme ile Rusya'nın yeni baş antrenörü seçildi.

SSCB'nin çöküşünden bu yana, Pavel Sadırin, Oleg Romantsev, Georgi Yartsev ve Leonid Slutski'nin başaramadığını başararak Rusya'yı ikinci kez büyük bir turnuvanın eleme aşamasına kadar getiren ilk Rus teknik direktör oldu. 27 Temmuz 2018'de Rus millî takımıyla iki yıllık bir dönem için uzatma seçeneği ile yeni bir sözleşme imzaladı. 12 Mart 2020'de sözleşmesi 30 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldıysa da 8 Temmuz 2021'de görevine son verildi. Aralık 2021'de Macaristan Ligi takımlarından Ferencváros'un başına geçti ve sezon sonunda takımıyla lig şampiyonluğuna ulaştı.

STANİSLAV ÇERÇESOV'UN ÖZEL YAŞAMI

Stanislav Çerçesov, evli ve iki çocuk babasıdır.

STANİSLAV ÇERÇESOV'UN KARİYERİ

Profesyonel kariyeri

1982-1984 Alaniya Vladikavkaz

1984-1987 Spartak Moskva

1988 Lokomotiv Moskva

1988-1993 Spartak Moskva

1993-1995 Dynamo Dresden

1995 Spartak Moskva (kiralık)

1996-2002 Tirol Innsbruck

2002 Spartak Moskva

Millî takım kariyeri

1990-1991 Sovyetler Birliği

1992 BDT

1992-2000 Rusya

Teknik direktörlük kariyeri

2004 Kufstein

2004-2006 Wacker Tirol

2007-2008 Spartak Moskva

2010-2011 Jemçujina Soçi

2011-2013 Ahmat

2013-2014 Amkar Perm

2014-2015 Dinamo Moskva

2015-2016 Legia Warszawa

2016–2021 Rusya

2021 Ferencváros



