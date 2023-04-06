Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 15:55

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 15:55

Son olarak Graham Potter'la yollarını ayıran Chelsea, sezon sonuna kadar geçici hocalık yapması konusunda Frank Lampard'la anlaşmaya vardı. Futbolseverler, Frank Lampard'ın kim olduğunu, futbol kariyerini ve teknik direktörlük kariyerini merak ediyor. Peki, Frank Lampard kimdir, nereli, kaç yaşında? Frank Lampard hangi takımlarda futbol oynadı? Frank Lampard teknik direktörlük kariyeri...

FRANK LAMPARD KİMDİR?

Frank James Lampard, 20 Haziran 1978 tarihinde İngiltere'nin Londra şehrinin Romford ilçesinde dünyaya geldi. Futbol kariyerinde atak orta saha olarak dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Frank Lampard, futbol kariyerine babasının eski kulübü olan West Ham United'de başladı..

1997-1998 sezonunda takımdaki yerini garantileyen Lampard, ertesi sezon takımının ligi 5. bitirmesini sağlayarak West Ham'ın, Premier League'de gelmiş geçmiş en büyük başarısını yakalamasında pay sahibi oldu. 2001 yılında 11 milyon £ karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

Lampard, Chelsea ile Premier Lig'de üst-üste 164 karşılaşmaya çıktı. Kendisinin üretken bir futbolcu olduğunu kantılayan Lampard, takımının kilit oyuncusu olmayı başararak takımının 2004-2005, 2005-2006 ve 2007'de yaptığı çifte kupa zaferinde takımına büyük katkı sağladı. 2008'de Chelsea'yle tekrar sözleşme imzalayarak o zamanın en çok kazanan Premier League oyuncusu da olan Lampard, aynı zamanda o yıl Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk golünü de atmayı başardı. 2009 yılında takımına FA Cup'ı getiren golü atarak kendisi de bu kupayı ikinci kez kaldırdı. 23 Aralık 2009'da, resmi istatistikler tarafından On Yılın En İyi Premier Lig Oyuncusu olarak gösterildi.

Premier League'de attığı 100'den fazla golle kulübünün tarihinde en çok gol atan orta saha oyuncusu ve toplamda tüm turnuvalarda attığı 157 golle de en golcü üçüncü oyuncu olmayı başaran Lampard, Yılın Chelsea'li Oyuncusu Ödülü'nü üç kez kazandı. Premier Lig tarihine adını 129 golle en çok gol atan Orta saha oyuncusu olarak yazdıran Lampard, yaptığı 156 gol pası ile en çok asist yapan 2. oyuncu oldu. Ayrıca Lampard, her sezon ortalama 1400 isabetli pas ve 10 veya üstü asist ortalamasıyla oynadı. 2005 yılında, Lampard Profesyonel Futbolcular Derneği Taraftarların Futbolcusu Ödülü'ne aday gösterildi. Ayrıca, 2005 FIFA Dünya'da Yılın Oyuncusu Ödülü ve Ballon d'Or 2005'te ikinci sırada yer aldı.

Millî takımlar düzeyinde ilk karşılaşmasına Ekim 1999'da çıkan ve toplamda 20 gol atan Lampard, 80 kez İngiltere için ter döktü. 2004 ve 2005 yıllarında İngiltere'nin en iyi futbolcusu olarak seçildi. Euro 2004'te oynayan Lampard, İngiltere'nin oynadığı 4 karşılaşmada 3 gol attıktan sonra turnuvanın takımına girmeyi başardı. 2006 Dünya Kupası'nda, eleme turlarında 5 golle takımının en golcü oyuncusu oldu. 2010 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 4 gol atarak takımının Güney Afrika'ya gitmesinde rol oynadı.

Frank Lampard, 2016 yılında aktif futbol hayatına son vererek teknik direktörlüğe başladı.

FRANK LAMPARD HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1995-2001 West Ham United

1995-1996 Swansea (kiralık)

2001-2014 Chelsea

2014-2016 New York City

2014-2015 Manchester City (kiralık)

FRANK LAMPARD HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

2018-2019 Derby County

2019-2021 Chelsea

2022-2023 Everton

FRANK LAMPARD MİLLİ TAKIM KARİYERİ

1997-2000 İngiltere

1999-2014 İngiltere

FRANK LAMPARD BAŞARILARI

WEST HAM UNİTED

UEFA Intertoto Kupası:

Şampiyon (1): 1999

CHELSEA

Premier League:

Şampiyon (3): 2005, 2006, 2010

İkinci (3): 2004, 2007, 2008

FA Cup:

Şampiyon (3): 2007, 2009, 2012

İkinci (1): 2002

Carling Cup:

Şampiyon (2): 2005, 2007

İkinci (1): 2008

FA Community Shield:

Şampiyon (1): 2005

İkinci (2): 2006, 2007

UEFA Şampiyonlar Ligi:

Şampiyon (1):2012

İkinci (1): 2008

UEFA Avrupa Ligi:

Şampiyon (1):2013