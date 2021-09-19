Vitor Pereira: "Yorgunuz, normalde kazanırdık"

19 Eylül 2021 Pazar, 22:01

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Başakşehir'e 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Yorgun olduklarını kaydeden Pereira, "Sivasspor maçı bu maçtan farklıydı. O maçı kazanabilirdik. İki maç arasında Almanya'da da maç oynadık. Fiziksel ve mental olarak çok yoğun geçti. Bunun faturasını ödedik. Beden olarak buradaydık ama fizik ve kafa olarak burada değildik. Dinlenecek vaktimiz yoktu. Normal koşullarda bu maçı kazanırdık. İkinci yarıda oyunu değiştirmeye çalıştık ama mümkün olmadı." dedi.

Ali Koç'un motive etmek için soyunma odasına indiğini belirten Portekizli hoca, "Almanya'da maçın mental olarak yorucu olduğunu söyledim. Bu sizi etkiliyor. Sadece fiziksel değil, mental olarak da yorulursunuz. Bu yüzden sahada zor reaksiyon gösterirsiniz. Perşembe bir maçımız daha var, buna hazırlanacağız. Biraz daha fazla dinleneceğiz. Başkan soyunma odasına geldi. O da üzgündü ama bizi motive etmek için geldi. Takımın yorgun olduğunun farkında. 14. maçımızı oynadık ve ilk defa kaybettik." ifadelerini kullandı.

Rotasyonu mecburiyetten yaptığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Eğer rotasyon yapmasaydım, sakatlanan oyuncularımız olacaktı. Size bunu garanti edebilirim. Oyuncularımın sakatlanmasını istemiyorum. Bu rotasyon yapılmak zorundaydı, oyuncular makine değil. Maçın henüz 10. dakikasında, bir önceki maçta oynamış oyuncular sıkıntı yaşadıklarını söylediler." diye konuştu.



