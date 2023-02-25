Vladimir Putin'den Zenit'li futbolculara izin

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 10:33

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 10:33

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zenit'te oynayan Brezilyalı futbolcular Claudinho ve Malcom'un Rus vatandaşlığına geçmelerine izin veren bir kararname imzaladı.

Cláudio Luiz Rodrigues Parise Leonel (Claudinho)



PUTİN'DEN RESMİ ONAY



Bu kararname, futbolcuların Rus vatandaşlığına geçiş işlemlerinin tamamlanmasını sağladı.

Malcom Filipe Silva de Oliveira



Claudinho ve Malcom, bu kararla birlikte Rusya'da yaşamaları, çalışmaları ve spor kariyerlerine Rusya milli takımında devam etmeleri için resmi olarak hak kazandılar.