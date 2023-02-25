Vladimir Putin'den Zenit'li futbolculara izin
Rusya Ligi ekibi Zenit'te forma giyen Brezilyalı futbolcular Claudinho ile Malcom'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından izin çıktı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zenit'te oynayan Brezilyalı futbolcular Claudinho ve Malcom'un Rus vatandaşlığına geçmelerine izin veren bir kararname imzaladı.
Cláudio Luiz Rodrigues Parise Leonel (Claudinho)
PUTİN'DEN RESMİ ONAY
Bu kararname, futbolcuların Rus vatandaşlığına geçiş işlemlerinin tamamlanmasını sağladı.
Malcom Filipe Silva de Oliveira
Claudinho ve Malcom, bu kararla birlikte Rusya'da yaşamaları, çalışmaları ve spor kariyerlerine Rusya milli takımında devam etmeleri için resmi olarak hak kazandılar.
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