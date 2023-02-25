Vladimir Putin'den Zenit'li futbolculara izin

Rusya Ligi ekibi Zenit'te forma giyen Brezilyalı futbolcular Claudinho ile Malcom'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından izin çıktı.

DHA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 10:33
Vladimir Putin'den Zenit'li futbolculara izin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zenit'te oynayan Brezilyalı futbolcular Claudinho ve Malcom'un Rus vatandaşlığına geçmelerine izin veren bir kararname imzaladı.

Cláudio Luiz Rodrigues Parise Leonel (Claudinho)

PUTİN'DEN RESMİ ONAY

Bu kararname, futbolcuların Rus vatandaşlığına geçiş işlemlerinin tamamlanmasını sağladı.

Malcom Filipe Silva de Oliveira

Claudinho ve Malcom, bu kararla birlikte Rusya'da yaşamaları, çalışmaları ve spor kariyerlerine Rusya milli takımında devam etmeleri için resmi olarak hak kazandılar.


Claudinho Malcom Vladimir Putin zenit

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