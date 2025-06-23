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Fenerbahçe rekor teklifte bulunmuştu: İtalyan devinden Jonathan David operasyonu!

Fenerbahçe rekor teklifte bulunmuştu: İtalyan devinden Jonathan David operasyonu!

23.06.2025 16:22:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe rekor teklifte bulunmuştu: İtalyan devinden Jonathan David operasyonu!

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Jonathan David için Juventus'un devreye girdiği iddia edildi.

Teknik direktörlük görevi için Igor Tudor'la yola devam etme kararı alan Juventus'ta yeni sezon öncesinde forvet takviyesi planlanıyor.

Dusan Vlahovic'le yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlı ekibin listesinde üst sıralarda yazan isim Lille'den ayrılan Jonathan David.

La Gazettta della Sport'ta yer alan habere göre Juventus Genel Direktörü Damien Comolli, bugün Jonathan David'in menajeriyle görüşme gerçekleştirecek.

Haberde David'in sözleşmeyle ilgili taleplerinin şu ana kadar kendisini isteyen takımlar tarafından yüksek görüldüğüne dikkat çekildi. Kanadalı forvetin bu isteklerinin değişmesi halinde ise transfer ihtimalinin artabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Jonathan David için sarı-lacivertlilerin maaş, imza parası, bonuslar ve menajerlik ücretleriyle birlikte 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti.

Juventus'un Victor Osimhen'in transfer durumunu da yakından takip ettiği, listedeki diğer adaylar arasında Kolo Muani, Nicolas Jackson (Chelsea), Mateo Retegui (Atalanta) ve Santiago Castro'nun (Bologna) yer aldığı aktarıldı.


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