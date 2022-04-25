Vodafone Park'ta Batshuayi'ye ıslıklı protesto!

25 Nisan 2022 Pazartesi, 22:48

Beşiktaş'ta Michy Bathshuayi, Kasımpaşa maçında taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Belçikalı futbolcu, karşılaşmanın 62. dakikasında oyundan çıkarken siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Bu sezon performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Batshuayi, daha önce de taraftarın tepkisini çekmişti.