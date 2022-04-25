Vodafone Park'ta Batshuayi'ye ıslıklı protesto!
Spor Toto Süper Lig'i 34. haftasında oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesinde siyah beyazlıların Belçikalı golcüsü Michy Bathshuayi oyundan çıkarken taraftarın ıslıklı tepkisi ile karşılaştı.
Beşiktaş'ta Michy Bathshuayi, Kasımpaşa maçında taraftarların tepkisine maruz kaldı.
Belçikalı futbolcu, karşılaşmanın 62. dakikasında oyundan çıkarken siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Bu sezon performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilen Batshuayi, daha önce de taraftarın tepkisini çekmişti.
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