CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Kasımpaşa

25 Nisan 2022 Pazartesi, 18:48

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Vodafone Park'ta saat 20.30 başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol, düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Arda Kardeşler oturacak.

İşte 11'ler...

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Güven, Batshuayi

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ben Ouanes, Muleka

Geride kalan 33 haftada hanesine 51 puan yazdıran Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılım iddiasını sürdürmek istiyor. 2022'nin en fazla gol atan, en yüksek gol averajı yakalayan ve aynı zamanda Fenerbahçe ile birlikte en çok galibiyet alan takımı olan 44 puanlı Kasımpaşa ise bu başarılı grafiğinde çıtayı daha da yükseltme amacında.

Karşılaşma öncesi ikili rekabete bakıldığında; Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 8 maçında yenilgi almadı. Bu karşılaşmalardan 7 galibiyet ve 1 beraberlik çıkaran siyah beyazlılar, son 5 mücadelede puan kaybetmedi. Rakibini ağırladığı 19 maçın tamamında gol bulan Beşiktaş, fileleri 46 kez havalandırdı. Bununla birlikte oynadığı 33 maçın 12'sinden beraberlikle ayrılan Beşiktaş, en çok beraberlik yaşadığı sezonlardan birini geçiriyor.

İki takımın son 6 maçlık performanslarına bakıldığında ise; Kasımpaşa'nın daha iyi bir form yakaladığı göze çarpıyor. Sami Uğurlu yönetiminde ligin ikinci yarısında bambaşka bir çehreye bürünen lacivert beyazlılar, son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Beşiktaş ise son 6 karşılaşmasından 1 galibiyet - 1 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.

Valerien İsmael ile birlikte 3-4-3 dizilişiyle sahaya çikan Beşiktaş cephesinde Batshuayi, Vodafone Park'ta bir kez daha golle buluşmak istiyor. Belçikalı forvet, siyah beyazlıların evinde attığı son 5 golün üçüne imzasını attı. Kasımpaşa cephesinde ise; ara transfer döneminde kadroya katılan Jackson Muleka, adeta anahtar oyuncu oldu. Demokratik Kongolu futbolcu, oynadığı 9 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı. Muleka'nın yanı sıra 15 golü bulunan Umut Bozok da Kasımpaşa'nın mücadeledeki en önemli kozlarından biri olacak.