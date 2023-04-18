Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank şampiyon oldu
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank ile Fenerbahçe HDI Sigorta karşı karşıya geldi.
Halkbank, Fenerbahçe'yi 25-21, 25-18 ve 25-12'lik setlerle mağlup ederek Kupa Voley'i kazandı.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Oğuzhan Ünal
Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Lakrani, Ferreira, Vahit Emre Savaş, Louati, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Meljanac)
Halkbank: Mert Matic, Jaeschke, Yiğit Gülmezoğlu, Ma'a, Abdel, Doğukan Ulu (Deniz İvgen, Volkan Done, Aslan Ekşi)
Setler: 21-25, 18-25, 12-25
Süre: 81 dakika (27, 30, 24)
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu yazı 24 saat geçmeden engellenecek
- Aynı masalı dinleyeceksiniz...
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı
- Türkiye'nin 'kader' seçiminde flaş anket!
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
- AKP’li 2 ‘prens’ yolsuzluk tarihinde bir ilke imza attı
- Penden yana misun, yoksa...
- Fatih Altaylı: Erdoğan'ı yollara düşüren tablo
- Peker'in avukatı canlı yayında açıkladı
- Arkadaş katili için yeniden 'müebbet' istendi