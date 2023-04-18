Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank şampiyon oldu

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 19:12
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank şampiyon oldu
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank ile Fenerbahçe HDI Sigorta karşı karşıya geldi.

Halkbank, Fenerbahçe'yi 25-21, 25-18 ve 25-12'lik setlerle mağlup ederek Kupa Voley'i kazandı.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Oğuzhan Ünal

Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Lakrani, Ferreira, Vahit Emre Savaş, Louati, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Meljanac)

Halkbank: Mert Matic, Jaeschke, Yiğit Gülmezoğlu, Ma'a, Abdel, Doğukan Ulu (Deniz İvgen, Volkan Done, Aslan Ekşi)

Setler: 21-25, 18-25, 12-25

Süre: 81 dakika (27, 30, 24)


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