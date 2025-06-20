Voleybol Milletler Ligi'nde Brezilya, Kanada'yı geçti

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Brezilya, Kanada'yı 3-0 yendi.
Brezilya organizasyonda 5. galibiyetini elde ederken, Kanada ise 5. kez mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Erdal Akıncı (Türkiye), Nicolas Casado (Arjantin)
Kanada: Pelland, Maglio, Howe, Mitrovic, Thokbuom, Smrek (Georgiadis, Jost, Johnson, Watson, Guezen, Allard, Surinx)
Brezilya: Ana Cristina, Tainara, Diana, Julia, Macris, Bergmann (Lais, Jheovana, Roberta, Kika, Lorena, Helena)
Setler: 20-25, 23-25, 23-25
Süre: 84 dakika