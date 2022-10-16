Sırbistan, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı!
Hollanda ile Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan, Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde, Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Sırbistan, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.
Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan müsabakalarda, Brezilya ile Sırbistan şampiyonluk, İtalya ile ABD ise üçüncülük için karşı karşıya geldi.
BOSKOVIC MVP SEÇİLDİ
Final maçında, 2018 şampiyonu Sırbistan, Brezilya'yı 26-24, 25-22, 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Sırbistan'dan Tijana Boskovic, En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.
Üçüncülük maçında ise İtalya, ABD'yi 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.
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