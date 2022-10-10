Voleybol efsanesi Neslihan Demir'den dikkat çeken 'Zehra Güneş' kıyaslaması

10 Ekim 2022 Pazartesi, 11:35

Voleybolun efsane isimlerinden Neslihan Demir, NTV'deki 'Kırılma Anı' programına konuk oldu. Eski milli voleybolcunun Zehra Güneş kıyaslaması dikkat çekti.

Yeni sezon öncesi önemli açıklamalarda bulunan Neslihan Demir sahada olmayı çok secvdiğini vurguladı ve şöyle dedi: "Sahada olmayı çok seviyordum. Sahada olup rekabeti yaşamak için sonuna kadar oynadım. Voleybolu bir meslek olarak görmedim. 'İşte çok iyiydin' falan. Hayır! Ben aşkla yaşadığım bir şeyi yaptım ve siz de şahit oldunuz. Voleybol benim için meslek değildi."

"ZEHRA'NIN YANINDA KÜÇÜCÜK KALIYORUM"

Demir'in Zehra Güneş kıyaslaması ise dikkat çekti:

"Artık farklı voleybol oynanıyor. Bizim dönemimizde tekniğin çok ileride olması gerekiyordu. Şimdi fizik ve güç ortaya çıkmaya başladı. Galiba tam zamanında oynamışım. Ben minyonum. Modern voleybolda bana yer var mı? Emin değilim! Mesela Zehra'nın yanında küçücük kalıyorum"

*Neslihan Demir 187, Zehra Güneş 197 boyunda.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Vakıfbank'ta genel menajerlik görevini üstlenen Neslihan Demir takımıyla sezonu 5 kupayla tamamladı. Spor Toto Şampiyonlar Kupasında, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonasında, AXA Sigorta Kupa Voleyde ve Misli.com Sultanlar Liginde zafere ulaşan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalinde de şampiyon olarak sezonu 5 kupayla noktaladı.