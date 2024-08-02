Voleybolcularımız Dominik’i yenip Olimpiyatta çeyrek finale yükseldi

Yayınlanma: 02.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.08.2024 - 04:00

Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 yendi. 2’de 2 yapan Ay-Yıldızlılar, adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler kötü başladığı ve 10 hata yaptığı ilk seti 25-21 kaybetti. Sultanlar ikinci sette toparlandı. Eda ile Vargas’ın sayıları takımı ayakta tutarken Ebrar’ın girmesiyle 7-1’lik seri yakaladık ve seti 25-18 alıp 1-1’i bulduk. Üçüncü sette Vargas’ın etkili oyununa İlkin, sakatlıktan dönen Zehra ve Hande eklenirken, Gizem’in savunmadaki performansıyla farkı açıp seti 25-21 üstün tamamlayıp 2-1 öne geçtik. Dördüncü sette Eda hücumda, Zehra defansta devreye girip rahat bir oyunla seti 25-15 maçı da 3-1 Filenin Sultanları’na getirdi. Milli Takımımız, gruptaki son maçında 4 Ağustos’ta İtalya ile grup liderliği için karşılaşacak.



VARGAS 31 SAYIYLA COŞTU

Ay-Yıldızlıların etkili ismi Vargas, Dominik karşısında 31 sayı kaydederek galibiyette başrolü oynadı. Kaptan Eda 14, Hande ve İlkin 10’ar, sakatlıktan dönen Zehra 9 sayı kaydetti. Vargas, “Çok iyi hissediyorum, 2’de 2 yaptığımız için çok mutluyum” dedi. Hande, “Çok önemli bir maçtı, çok mutluyuz. İlk sette taktiğimizin dışında bir oyun sergiledik. Sonra motive olduk, daha iyi takım oyunu sergileyip galibiyetle ayrıldık” diye konuştu. Eda, “İlk set biraz oyuna giremedik, sonra ritmimizi bulmaya başladık. 2’de 2 gidiyoruz, her maç çok değerli” ifadelerini kullandı.

