Voleybolda haftanın programı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 21'inci, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 20'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Voleybolda haftanın programı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 10:00

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

13.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Arkas Spor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

13.00 TÜRŞAD-Fenerbahçe Medicana (Adilcevaz)

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Halkbank (Akkuş)

15.00 Altekma-İstanbul Gençlikspor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

17.00 Spor Toto-Rams Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

19.30 Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

NOT: Ziraat Bankkart-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

Vodafone Sultanlar Ligi

9 Şubat Pazar:

13.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

15.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Kuzeyboru (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin (Mimar Sinan)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Beşiktaş (Cengiz Göllü)

15.00 Sarıyer Belediyespor-Zeren Spor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

16.30 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

18.00 Bahçelievler Belediyespor-Aras Kargo (Hasan Doğan)


Etiketler: #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi
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